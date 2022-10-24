Власти объяснили выплаты в несколько тысяч рублей мобилизованным в Сельцах

Рязанцы отметили, что данных средств не хватит не только на оплату коммунальных услуг или погашение кредита, но и на покупку продуктов.

Родственники мобилизованных рязанцев, находящихся в Сельцах, рассказали редакции РЗН. инфо, что они получили на карточку выплаты. Их размеры составляют от одной до трех с половиной тысяч рублей.

Деньги стали поступать на счета с 18 октября. Рязанцы отметили, что данных средств не хватит не только на оплату коммунальных услуг или погашение кредита, но и на покупку продуктов. Особенно остро стоит вопрос в тех семьях, где призвали единственного кормильца. Публикуем рассказы семей мобилизованных о поступивших зарплатах.

Дмитрий Е.:

Большинству пришла тысяча, кому полторы-две. Мой брат получил 18 октября три с половиной тысячи. Почему так мало, нам не объяснили. Звонили на горячую линию — там удивились, сказали, что быть такого не может.

Надежда Т.:

Моему супругу ни копейки не прислали. Он призван с 3 октября. А брата призвали 22 сентября. Ему пришли три тысячи рублей за восемь дней в сентябре. У моих знакомых та же ситуация, внятного ответа мы не получили. Отправляют по кругу, ссылаясь на ошибки то военкомата, то части.

Наталья:

Призвали брата в октябре, поэтому еще никаких выплат ему не поступало. Знаю, что деньги получили те, кто был в Сельцах с 22 сентября. И многие недовольны суммой, которая вышла.

Марина Шутова:

24 сентября сына мобилизовали в Сельцы. Ему пока ничего не выплатили, хотя некоторые сослуживцы получили по три тысячи рублей. Многие стали писать рапорт, с вопросом: на что выделили деньги. Им пока ничего не ответили.

В правительстве Рязанской области прокомментировали ситуацию. Там отметили, что согласно перечню поручений президента , для мобилизованных установлены денежные довольствия и отдельные выплаты, исходя из минимально гарантированного размера размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Срок выполнения поручений — 1 ноября 2022 года. Соответственно, как отметили в правительстве, будут доначисления.

Напомним, что правительство Рязанской области утвердило порядок выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей.