В облдуме поддержали решение о выплате в 100 тысяч рублей семьям мобилизованных рязанцев

Также мобилизованным предоставят санаторный отдых по возвращению со службы, юридическую помощь, внеочередное обслуживание в учреждениях соцзащиты.

В среду, 19 октября, на заседании регионального парламента депутаты приняли закон о мерах соцподдержки для мобилизованных граждан и их семей. Об этом сообщили в облдуме.

Согласно документу, семьям мобилизованных рязанцев единовременно выплатят по 100 тысяч рублей. Также им предоставят санаторный отдых по возвращению со службы, юридическую помощь, внеочередное обслуживание в учреждениях соцзащиты.

Председатель областной думы Аркадий Фомин отметил, что подготовку закона инициировал губернатор Павел Малков.

«В проекте изначально была заложена выплата в 50 тысяч рублей. После более детальной проработки вопроса было принято решение выплачивать каждой семье по 100 тысяч рублей. С одной стороны, это чувствительная сумма для бюджета, с другой — это очень важная помощь для семей мобилизованных рязанцев. Средства были найдены. Сейчас время, когда нужно расставлять приоритеты. И главным из них является поддержка наших бойцов и их родных», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Зампред регионального правительства Анна Рослякова сообщила, что в Рязанской области планируется расширить перечень мер поддержки семей мобилизованных. В частности, прорабатываются вопросы обеспечения бесплатным питанием школьников, а также освобождения от земельного и транспортного налогов, платы за детские сады.