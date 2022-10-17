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Генпрокуратура внесла представление Малкову за действия рязанского минприроды

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев внес представление главе Рязанской области Павлу Малкову за действия министерства природопользования. Об этом сообщило региональное отделение ВООПИиК «ВКонтакте».

Выяснилось, что министр природопользования Рязанской области в нарушение законодательства выдал лицензию на пользование недрами на участке недр местного значения «Заокский». Также региональное минприроды незаконно оформило горный отвод.

Как установила прокуратура, земельные участки, на которых планировали устроить песчаный карьер, должны быть включены в перечень особо ценных сельхозугодий на территории Рязанской области, использование которых не допускается для других целей.

Рязанцы ранее провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию. Прокуратура заявила о проверке на законность строительства карьера в Заокском. Также Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер.