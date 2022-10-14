Депутат Госдумы предложил расстрелять офицеров, отправивших мобилизованных на фронт

Так он отреагировал на информацию о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области.

Депутат Госдумы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил расстрелять офицеров, которые отправили мобилизованных на фронт, а те там погибли. Об этом он написал на личной странице во «Вконтакте».

Речь идет о пяти мужчинах из Челябинской области, которые погибли во время спецоперации. Чиновник заявил, что офицеры, которые отправили их на фронт, «не имеют морального права носить погоны».

«После таких „ошибок“ офицеров, отправивших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского „авось“? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал Морозов.

Напомним, о смерти мужчин сообщило областное правительство в четверг, 13 октября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о смерти мобилизованных.