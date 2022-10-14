Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
10°
Вск, 16
10°
ЦБ USD 63.49 -0.27 14/10
ЦБ EUR 62.59 0 14/10
Нал. USD 66 / 67.49 14/10 15:10
Нал. EUR 63.7 / 66.09 14/10 15:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
2 929
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
6 445
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
7 695
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
8 347
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы предложил расстрелять офицеров, отправивших мобилизованных на фронт
Так он отреагировал на информацию о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области.

Депутат Госдумы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил расстрелять офицеров, которые отправили мобилизованных на фронт, а те там погибли. Об этом он написал на личной странице во «Вконтакте».

Речь идет о пяти мужчинах из Челябинской области, которые погибли во время спецоперации. Чиновник заявил, что офицеры, которые отправили их на фронт, «не имеют морального права носить погоны».

«После таких „ошибок“ офицеров, отправивших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского „авось“? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал Морозов.

Напомним, о смерти мужчин сообщило областное правительство в четверг, 13 октября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о смерти мобилизованных.