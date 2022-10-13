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В спецоперации на Украине погибли пять мужчин, мобилизованных из Челябинской области
Об этом сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера.

В спецоперации на Украине погибли пять мужчин, мобилизованных из Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера.

Все погибшие были призваны через военкомат города Коркино. Обстоятельства их гибели не уточняются.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — говорится в сообщении пресс-служба.

Также сообщается, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Дополнительно к федеральным выплатам от региона им также начислят по одному миллиону рублей.