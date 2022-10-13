Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации. Его слова в четверг, 13 октября, привели РИА Новости.

Песков добавил, что если доклад и был, то по линии Минобороны.

«Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны», — сказал Песков.

Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что в зоне спецоперации погибли пять мобилизованных мужчин.