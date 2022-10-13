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Александру Логунову предъявили обвинение в 11 преступлениях и продлили арест

Александру Логунову предъявили обвинение в 11 преступлениях и продлили арест. Об этом говорится на сайте Басманного суда.

В среду, 12 октября, на заседании ему продлили меру пресечения в виде ареста до 15 января.

Кроме того, в постановлении говорится, что 6 октября Логунову предъявили обвинение в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»).

Отметим, что причастность его к убийству супруги на суде не рассматривалось.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Детектив Екатерина Шумякина сообщила, что тело Логуновой нашли в 50 метрах от трассы М5.