Детектив Шумякина сообщила, что тело Логуновой нашли в 50 метрах от трассы М5

Детектив Екатерина Шумякина сообщила, что тело рязанки Елены Логуновой, пропавшей год назад, нашли в 50 метрах от трассы М5. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам детектива, скелетированные останки тела Елены в черном разорванном пакете находились примерно в 50 метрах от трассы (М5), около реки Тысья, вблизи деревни Курино Спасского района Рязанской области.

«Одежды на теле было, но рядом обнаружен фрагмент тонкой ткани. И это не джинса. В настоящее время назначены различные экспертизы», — написала Шумякина.

Детектив считает, что супругу Елены Александру скоро предъявят новое обвинение.

«Изучив семейку, не удивлюсь если они бегают и „рисуют“ справочки сыночку, что у него с головой проблемы», — предположила Екатерина Шумякина.

По ее словам, дело передали в центральный аппарат С. К. России благодаря программе Андрея Малахова.

«Если бы не резонанс, то „порасследовали“ бы его вяленько год на месте и убрали в долгий ящик», — написала детектив.