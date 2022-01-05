В Приокском засняли в небе «желто-ржавое» облако

Автор фото предположил, что это выбросы от завода «Технофлекс» на улице Прижелезнодорожной.

В Приокском засняли в небе «желто-ржавое» облако. Фотографии опубликовали в соцсетях в среду, 5 января.

Автор фото сообщил, что сделал снимок во вторник, 4 января, в 13:00 на улице Прижелезнодорожной и предположил, что это выброс с завода «Технофлекс».

«Когда они уже перестанут нас травить?» — прокомментировал автор.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на химический запах в центре города и сфотографировали выбросы от завода «Техно».