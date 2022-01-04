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Рязанцы пожаловались на химический запах в центре города
Во вторник, 4 января, жители Рязани начали массово жаловаться в соцсетях на химическую вонь в городе.

Во вторник, 4 января, жители Рязани начали массово жаловаться в соцсетях на химическую вонь в городе.

«Жуткая химическая вонь на Краснорядской, дышать вообще нечем», — написал автор поста.

В комментариях рязанцы оставили жалобы, что вонь стоит и на других улицах.

«На Шлачке тоже! Газовая камера!»

«В районе „горбатого моста“ просто кошмар».

«В Соколовке тоже вонища».

«На Свободе вонь страшная».

Напомним, почти весь 2021 год жители многих районов Рязани жаловались на невыносимую вонь.