Рязанцы сфотографировали выбросы от завода «Техно»

Жители Рязани вновь пожаловались на выбросы, которые производит завод «Техно». Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани вновь пожаловались на выбросы, которые производит завод «Техно». Фото опубликованы в группе « Новости Рязани ВКонтакте».

«Завод „Технониколь“ в новогодние праздники сошел с ума», — сообщается в посте.

Напомним, в конце 2021 года в арбитражном суде Рязанской области состоялось первое заседание по иску Приокского управления Росприроднадзора к рязанскому заводу «Техно». Государственные защитники экологии, опираясь на результаты проведенной летом 2021 года проверки, потребовали лишить предприятие лицензии на выбросы вредных веществ в воздух.