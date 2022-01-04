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Тела погибших в ДТП с автобусом под Рязанью опознали
Тела пассажиров автобуса, которые были из Астраханской области и погибли в аварии на трассе «Каспий» в Рязанской области, опознали. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин во вторник, 4 января, в своем Instagram.

Тела пассажиров автобуса, которые были из Астраханской области и погибли в аварии на трассе «Каспий» в Рязанской области, опознали. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин во вторник, 4 января, в своем Instagram.

Губернатор добавил, что после решения формальных вопросов тела доставят в Астраханскую область.

Отправлять ли в Астрахань пострадавших в аварии, решат врачи. На 6 января запланирован консилиум. «Специалисты оценят возможность перевозки пострадавших спецтранспортом в клиники Астрахани», — написал Бабушкин.

По его словам, состояние трех астраханцев, которые лежат в реанимации, стабильно. Здоровье еще 10 человек, среди которых двое детей, стало лучше. Всего в результате аварии находятся в больницах 13 астраханцев.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.