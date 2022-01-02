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Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса в Скопинском районе Рязанской области. В аварии 2 января погибли пять человек.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. В воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В результате ДТП погибли 5 человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

Появилось видео с места ДТП.