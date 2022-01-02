Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом под Рязанью

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом под Рязанью.

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом под Рязанью. Кадры опубликованы в группе Госавтоинспекции Рязанской области.

Напомним, в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В результате ДТП погибли 5 человек.

По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе травмы различной степени тяжести получил 21 человек.