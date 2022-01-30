Врач рассказал об опасности насморка при заражении омикрон-штаммом

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал в интервью радио Sputnik, чем может быть опасен насморк при омикрон-штамме COVID-19.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал в интервью радио Sputnik , чем может быть опасен насморк при омикрон-штамме COVID-19.

Насморк — часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса, отметил медик. Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное им, длится дольше обычного насморка.

По словам Зайцева, многие относятся к этому симптому не слишком серьезно, однако при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом.

«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — рассказал врач.

По словам Зайцева, длительный насморк может привести к проблемам, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли. Если полноценное дыхание через нос не восстановится в течение недели, нужно обратиться к врачу.

«Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки „омикрона“. Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом», — подытожил Зайцев.

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