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Врач назвала два самых распространенных признака заражения омикрон-штаммом
Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала о наиболее частых симптомах заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом медик рассказала телеканалу «Звезда».

Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала о наиболее частых симптомах заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом медик рассказала телеканалу «Звезда».

К распространенным симптомам терапевт отнесла астению и головные боли. При попадании в клетку вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм.

«В любом случае идет повсеместное отравление организма. И это может проявляться в том, что мы можем сразу заметить у себя: слабость, астения, ломка в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — отметила Астафьева.

По ее словам, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, и организму нужно дать время, чтобы восстановиться.

«И уже после того, как человек переболел, у него подорвана иммунная система, он перенес отравление, принимал препараты, которые тоже влияют на здоровье, безусловно человеку будет плохо. Ему будет плохо и во время заболевания, и после заболевания. Нужно время, чтобы организм пришел в себя. Чтобы иммунная система пришла в себя, чтобы она заработала. В этот период нужны и профилактические мероприятия, нужно быть очень аккуратным, внимательным к собственному здоровью», — заключила Астафьева.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 483. В России выявили 113 122 новых случая COVID-19 за сутки, госпитализировали 14 570 человек.