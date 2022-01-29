Россиянам перечислили основные ошибки при лечении омикрона

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может вызывать опасность для здоровья. Об этом он рассказал телеканалу «Москва 24».

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может вызывать опасность для здоровья. Об этом он рассказал телеканалу « Москва 24 ».

По словам медика, прием этих лекарств без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Кроме того, добавил специалист, кроворазжижающие препараты не имеют «противоядия» — в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить.

Хухрев отметил, что при заражении омикроном желательно воздержаться от употребления спиртного, так как алкоголь оказывает еще большую нагрузку на иммунную систему.

Он пояснил, что симптомы при омикроне похожи на признаки ОРВИ. Таким образом, специального лечения нет.

«Обильное питье, отдых и терпение — вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном», — подытожил врач.