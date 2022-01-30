Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца рассказала о его реанимации

Мать умершего в рязанском перинатальном центре ребенка рассказала, как реаниматологи спасали сына. Об этом Вероника Инзина написала на своей странице в Instagram.

Мать умершего в рязанском перинатальном центре ребенка рассказала, как реаниматологи спасали сына. Об этом Вероника Инзина написала на своей странице в Instagram.

«Марк родился с 1 баллом по шкале Апгар. Его реанимировали больше 10 минут, и мы хотим сказать огромное спасибо завотделением реанимации Новикову Алексею Викторовичу и всей его команде (врачам и медсестрам) за то, что воскресили нашего мальчика и дали возможность побыть с ним (пусть конец в итоге печальный, но все равно это дорогого стоит), там работают очень хорошие люди и замечательные специалисты, за жизнь маленьких борются до последнего!» — написала женщина.

По ее словам, ребенку завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ. Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было.

«Далее его ввели в лечебную гипотермию (охлаждение до 32 градусов с целью торможения отмирания клеток головного мозга, вызванного при гипоксии). Так он должен был пролежать три дня, и при согревании надежда была, что он очнется, но этого не произошло, слишком было сильное поражение мозга, мы уже это понимали, да и врачи реанимации говорили все как есть и не скрывали. Спасибо им за это тоже», — рассказала Вероника Инзина.

Напомним, врачей перинатального центра в Рязани подозревают в причинении смерти по неосторожности после гибели новорожденного. Ребенок впал в кому после родов, прошедших 2 декабря, а 22 января умер. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело. В Рязани ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра. Об этом на странице в Instagram сообщила мать младенца.