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Врачей перинатального центра в Рязани подозревают в причинение смерти по неосторожности после гибели новорожденного
По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Врачей перинатального центра в Рязани подозревают в причинение смерти по неосторожности после гибели новорожденного. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Он подтвердил, что по факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Согласно ей, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

Напомним, ребенок впал в кому после родов, прошедших 2 декабря. 22 января младенец умер.