В Рязанскую область выехали родственники жертв ДТП с автобусом для опознания тел

Из Астрахани в понедельник, 3 января, выехал автобус с родственниками погибших в аварии в Скопинском районе. Близкие едут для проведения процедуры опознания.

Из Астрахани в понедельник, 3 января, выехал автобус с родственниками погибших в аварии в Скопинском районе. Близкие едут для проведения процедуры опознания. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области.

Также пресс-служба добавляет, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в больницах Рязани. Состояние находящихся в реанимации пациентов стабильное, без ухудшений.

Также десять человек с травмами различной степени тяжести проходят лечение в Скопине.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.