Родственники погибшего под Рязанью при запуске фейерверка рассказали о трагедии

Подполковника полиции, который погиб при запуске фейерверка в Захаровском районе, похоронили в Подмосковье. Родственники рассказали «Известиям» о трагедии, которая произошла в новогоднюю ночь.

Подполковника полиции, который погиб при запуске фейерверка в Захаровском районе, похоронили в Подмосковье. Родственники рассказали «Известиям» о трагедии, которая произошла в новогоднюю ночь.

Известно, что 37-летний Павел С. приехал из Москвы в село Федоровское, чтобы отметить праздник с родственниками гражданской супруги. В полночь он со знакомыми вышел во двор, чтобы запустить пиротехнику.

По словам тестя погибшего, он находился в доме в момент трагедии, а молодежь вместе с его родственником вышла на улицу.

Он отметил, что полицейский решил порадовать семью фейерверком, хотя раньше не имел опыта обращения с пиротехникой. Один из залпов попал Павлу в голову, и он скончался на месте.

«Очень хороший человек был, замечательный человек был. Мы вообще не знаем, что без него делать», — сказала теща погибшего.

У мужчины остался девятилетний сын.

По факту гибели подполковника проводится доследственная проверка, с места происшествия была изъята батарея фейерверка.

Напомним, 37-летний мужчина был сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. При запуске салюта полицейский получил травмы черепа и погиб на месте.

В Сети появились фотографии с места гибели мужчины.