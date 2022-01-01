Появились подробности гибели полицейского во время запуска салюта в Рязанской области

Мужчина работал в полиции с 2003 года. Он был подполковником, старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности.

37-летний ужчина, погибший при запуске фейерверка в Захаровском районе Рязанской области, был сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчина работал в полиции с 2003 года. Он был подполковником, старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности.

В новогоднюю ночь полицейский с семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Мужчина сам установил пусковую установку. Салют запустился, а затем произошел взрыв. В результате полицейский получил травмы черепа и погиб на месте.

Следователи начали доследственную проверку.