Появились фото с места гибели запустившего фейерверки мужчины в Захаровском районе

В Сети появились фотографии с места гибели мужчины в Захаровском районе. Фотографии опубликованы в Telegram.

В Сети появились фотографии с места гибели мужчины в Захаровском районе. Фотографии опубликованы в Telegram.

Напомним, 37-летний мужчина был сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы.

В новогоднюю ночь полицейский с семьей запускал фейерверки на участке частного дома в Рязанской области. Мужчина сам установил пусковую установку. Салют запустился, а затем произошел взрыв.

В результате полицейский получил травмы черепа и погиб на месте.