В Рязани дети-инвалиды лезут по сугробам, чтобы дойти до школы

Речь идет о коррекционной школе № 2, где учатся дети-инвалиды.

Рязанцы пожаловались на снег, который не убирают около школы в центре города. Посты об этом опубликованы в соцсетях.

Речь идет о коррекционной школе № 2, где учатся дети-инвалиды.

«Но школы № 23 как будто не существует на карте. Одни бессовестные отписки. Чистят улицы вокруг: улица Ленина, улица Свободы, улица Садовая. Но завернуть в так нужный нашим детям переулок, видимо, не хватает ни сил, ни желания, ни ума», — отметили рязанцы.

Горожане попросили властей расчистить обочину у школы, поскольку дети вынуждены лезть через сугробы или идти по проезжей части.

«Мы пытались почистить самостоятельно, но, к сожалению, там такие глыбы льда, что лопатами ни мы, ни школа не справимся. Сама территория школы почищена идеально, спасибо руководству школы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже был случай, когда ребенка боковым зеркалом едва не задел автомобиль во время движения.«Ждем, видимо, трагедий. Мы уже НЕ ПРОСИМ, мы уже ТРЕБУЕМ!» — возмутились рязанцы.