Прокуратура внесла представление мэру Рязани за неуборку снега около школы № 23

Отмечается, что сотрудники Дирекции благоустройства исправили нарушения.

Прокуратура внесла мэру Рязани Елене Сорокиной представление за отсутствие уборки снега в районе школы № 23. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Специалисты провели обследование в четверг, 27 января. Они обнаружили снежные валы ближе десяти метров от пешеходных переходов, а также рыхлый снег и зимнюю скользкость.

Отмечается, что нарушения устранены. Сотрудники дирекции благоустройства города вывезли снег с улицы Вознесенская в пятницу, 28 января.

Напомним, рязанцы рассказали о проблеме с уборкой снега около школы № 23 в соцсетях. Инцидент прокомментировали в мэрии.