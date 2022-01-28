В рязанской мэрии ответили на жалобу о неубранной обочине рядом со школой № 23
Ранее в соцсетях жители Рязани пожаловались на снег, который не убирают около школы в центре города.
В пресс-службе горадминистрации прокомментировали ситуацию о неубранной обочине рядом с коррекционной школой № 23.
«На участке ранее произвели расчистку от снега, тротуары и дорогу убрали. Сегодня снег вывезли», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях жители Рязани пожаловались на снег, который не убирают около школы в центре города.