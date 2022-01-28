В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в крещенской проруби
Поиски велись с 19 января.
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в крещенской проруби. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил
41-летнюю женщину искали с 19 января.
Напомним, трагедия произошла на реке Оредеж в поселке Выра. На глазах у детей женщина прыгнула в прорубь. Ее сразу унесло течением (отмечается, что оно достигало скорости три метра в секунду).
В поисках женщины участвовали водолазы и подводные дроны. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.