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В Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели женщины на крещение
Тело женщины до сих пор не нашли.

В Гатчине возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели женщины в необорудованной купели на крещение. Об этом во вторник, 25 января, сообщил Life со ссылкой на региональный СУ С. К. России.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Тело женщины до сих пор не нашли.

Напомним, момент трагедии засняли на видео. Женщина нырнула в необорудованную купель и ее унесло течением. Все произошло на глазах ее мужа и ребенка. К поискам тела присоединились столичные водолазы.