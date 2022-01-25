В Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели женщины на крещение

Тело женщины до сих пор не нашли.

В Гатчине возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели женщины в необорудованной купели на крещение. Об этом во вторник, 25 января, сообщил Life со ссылкой на региональный СУ С. К. России .

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Тело женщины до сих пор не нашли.

Напомним, момент трагедии засняли на видео. Женщина нырнула в необорудованную купель и ее унесло течением. Все произошло на глазах ее мужа и ребенка. К поискам тела присоединились столичные водолазы.