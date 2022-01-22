В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний

Женщина погибла во время крещенских купаний под Гатчиной в Ленинградской области. Видео с места трагедии 22 января опубликовал телеграм-канал Shot.

Женщина погибла во время крещенских купаний под Гатчиной в Ленинградской области. Видео с места трагедии 22 января опубликовал телеграм-канал Shot.

По данным канала, в среду, 19 января, местная жительница прыгнула в необорудованную прорубь-купель на реке Оредеж, и ее унесло течением. Стоящие на берегу мужчины сразу кинулись на помощь, но женщину затащило под лед на глазах у двоих детей. Ее тело до сих пор не нашли.

Погибгшая — 40-летняя юрист строительной компании, сообщает Baza.