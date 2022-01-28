Тело женщины, утонувшей в Ленобласти, опознали

Тело женщины опознал супруг. Труп нашли примерно в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби.

В Ленинградской области опознали тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в проруби. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.

Тело женщины опознал супруг. Труп нашли примерно в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби.

Ранее появилось видео инцидента. В ролике женщина прыгает в прорубь. Один из мужчин, присутствующих на месте кричит, что ее унесло течением. Из воды женщина больше не показывается.

Люди пытались спасти ее, в этот момент рядом плакал ее ребенок.

Женщину искали с 19 января.

После произошедшего возбудили уголовное дело.