Тело женщины, утонувшей в Ленобласти, опознали
Тело женщины опознал супруг. Труп нашли примерно в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби.
В Ленинградской области опознали тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в проруби. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.
Тело женщины опознал супруг. Труп нашли примерно в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби.
Ранее появилось видео инцидента. В ролике женщина прыгает в прорубь. Один из мужчин, присутствующих на месте кричит, что ее унесло течением. Из воды женщина больше не показывается.
Люди пытались спасти ее, в этот момент рядом плакал ее ребенок.
Женщину искали с 19 января.
После произошедшего возбудили уголовное дело.