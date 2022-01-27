В Новгородской области арестовали мать пропавшей девочки и ее сожителя
Ранее они оба обвинили друг друга в убийстве ребенка.
До 21 марта арестованы мать девочки, пропавшей в Новгородской области, а также сожитель женщины. Об этом передает Life.
Мужчина на суде повторил обвинения в адрес матери ребенка. Женщина отказалась от обвинений сожителя в домогательствах, которые выдвинула ранее.
Ранее они оба обвинили друг друга в убийстве ребенка. Напомним, годовалая девочка пропала 25 января. В доме, где она исчезла, нашли фрагменты костей.