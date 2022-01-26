В Новгородской области в доме, где пропал ребенок, нашли фрагменты сожженных костей

Костный материал нашли в печи в бане на участке, где жила семья. Его отправят на экспертизу в Санкт-Петербург.

В Новгородской области в доме, где пропал ребенок, нашли фрагменты сожженных костей. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

Костный материал нашли в печи в бане на участке, где жила семья. Его отправят на экспертизу в Санкт-Петербург. Мать пропавшей девочки и ее 22-летнего сожителя задержали.

Сообщается, что после приезда полиции женщина и мужчина вели себя странно и путались в показаниях. Вначале они рассказали, что женщина оставила ребенка одного в доме, а ее сожитель был в гостях. Затем стали говорить, что вместе находились в бане на участке.

Также отмечается, что женщина стоит на учете после того, как она перед Новым годом уехала в Москву и оставила всех своих восьмерых детей одних дома.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал 25 января, когда мать оставила ее на час одну в незапертом доме, а сама пошла стирать белье в баню.