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В Новгородской области пропала годовалая девочка
34-летняя женщина вечером отправилась стирать белье в баню и оставила дочь одну в незапертом доме. Вернувшись через, час она обнаружила, что ребенок пропал.

В Новгородской области пропала годовалая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ребенок 2020 года рождения пропал ночью 25 января в городе Холм Новгородской области.

Как пишет Life.ru, 34-летняя женщина вечером отправилась стирать белье в баню и оставила дочь одну в незапертом доме. Вернувшись через, час она обнаружила, что ребенок пропал.

У женщины есть еще семеро детей. Их изъяли органы опеки после того, как мать оставила их со старшим 14-летним сыном, а сама уехала из дома на три дня. Младшую дочь опека оставила женщине из-за возраста. Также сообщается, что 45-летний отец с семьей не живет несколько лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).