Суд отказался отменять систему QR-кодов в Рязанской области

Прокурор зачитала заключение и признала, что губернатор имеет право издавать подобные нормативные акты.

В четверг, 27 января, рязанский областной суд отказал в иске рязанке, которая просила отменить распоряжение губернатора № 309 от 22 октября 2021 года.

На итоговом заседании юрист регионального правительства представил все необходимые документы, в том числе оригинал распоряжения. Прокурор зачитала заключение и признала, что губернатор имеет право издавать подобные нормативные акты, так что нарушений не обнаружено.

Судья уточнил, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, жительница Рязани обратилась в суд с иском об отменен QR-кодов в конце декабря 2021 года. Первое заседание прошло 20 января 2022 года.