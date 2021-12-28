В Рязанской области через суд требуют отменить систему QR-кодов

Судебный процесс, оспаривающий распоряжение губернатора № 309 от 22 октября 2021 года, начался во вторник, 28 декабря.

В Рязанской области через суд требуют отменить систему QR-кодов. Об этом стало известно РЗН.инфо.

Судебный процесс, оспаривающий распоряжение губернатора № 309 от 22 октября 2021 года, начался во вторник, 28 декабря.

О нарушениях в распоряжении сообщила рязанка. Истец заявила, что документ противоречит двум статьям Конституции и нарушает ее права на свободное передвижение. На предварительное заседание рязанка не пришла и попросила суд рассмотреть дело без ее участия.

Представитель ответчика заявил, что предъявленные требования считает необоснованными и не признает их.

Заседание по существу состоится 20 января 2022 года.