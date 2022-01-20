На суд по отмене QR-кодов в Рязанской области пришли противники вакцинации

Рассмотрение дела началось в четверг, 20 января.

Рязанский облсуд отложил на неделю решение по «делу о QR-кодах».

Разбирательство, оспаривающее распоряжение губернатора Николая Любимова, началось в четверг, 20 января. Рязанка попросила отменить систему QR-кодов.

Интересы губернатора в суде представлял один из сотрудников правового управления областного правительства. Истец в суд тоже не явилась. Она попросила рассмотреть дело в ее отсутствие. Зато на заседание пришли несколько ее сторонников, считающих ограничения для невакцинированных граждан произволом и нарушением законов.

Рязанка считает, что нарушены статьи Конституции 27 («о свободе перемещения») и 55 («запрет издавать законы, ограничивающие права»), не соблюдаются положения законов о врачебной тайне, о персональных данных, о культурных и религиозных обычаях, а также создаются условия для дискриминации. Когда иск уже был принят, она дополнила свои претензии. В частности, она попросила учесть, что ограничения введены, хотя в регионе не объявлена чрезвычайная ситуация.

Юрист регионального правительства считает, что глава области имел право объявить режим повышенной готовности и ввести правила, защищающие жизнь и здоровье рязанцев. К тому же он делал это по рекомендации Роспотребнадзора. Персональные данные граждан в интересах здоровья населения можно обрабатывать без их согласия.

Следующее заседание состоится через неделю.

Напомним, процесс, оспаривающий распоряжение губернатора № 309 от 22 октября 2021 года, начался во вторник, 28 декабря.