Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Эксперт уточнил, что надо следить не за максимальными показателями прироста зараженных, а распознавать заболевание на ранних сроках.

Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончится уже в 2022 году.

Эксперт уточнил, что надо следить не за максимальными показателями прироста зараженных, а распознавать заболевание на ранних сроках. Это нужно для того, чтобы пациенты с легким течением заболевания могли лечиться дома и не перегружать систему здравоохранения.

Жемчугов также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание пандемии из-за специфических транспортных связей внутри страны.

Ранее врач рассказал о нетипичном осложнении после коронавируса, а британский эпидемиолог назвал пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса.