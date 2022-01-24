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Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса
Уточняется, что лишь у половины пациентов встречаются классические признаки ковида: потеря обоняния, температура и кашель.

У пациентов, которые ранее вакцинировались от ковида, при заражении «омикроном» выявили пять характерных симптомов. Результаты исследования опубликовал британский эпидемиолог Тим Спектор, пишут РИА Новости.

В публикации говорится, что среди характерных признаков насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. Уточняется, что лишь половина пациентов при заражении «омикроном» жалуется на классические признаки: потеря обоняния, температура и кашель.

«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», — приводит издание слова эпидемиолога.