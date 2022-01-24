\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
-8°
Втр, 25
-12°
Срд, 26
-9°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 77.00 / 79.00 13:57
Нал. EUR 87.00 / 89.40 13:57
Новости
Публикации
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 2022 16:04
2 334
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
7 954
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
11 008
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
14 177
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Врач рассказал о нетипичном осложнении после COVID-19
Медики сталкиваются с разными проявлениями коронавируса, которые могут поразить почти любую систему организма. Осложнения могут быть непредсказуемыми.

Главный врач сети клиник «К+31″ Борис Чурадзе рассказал о редком, но опасном осложнении при COVID-19. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По его словам, медики сталкиваются с разными проявлениями коронавируса, которые могут поразить почти любую систему организма. Специалист отметил, что осложнения могут быть непредсказуемыми. „У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит — воспаление брюшной полости“, — уточнил Чурадзе.

Врач сообщил, что коронавирус редко сопровождается серозным перитонитом, но такие случаи бывают. По его словам, воспаление в брюшной полости, вызванное COVID-19, может возникнуть из-за иммунных функций некоторых из ее органов.Чурадзе объяснил, что брюшная полость богата иммунокомпетентными клетками, там находится много лимфатических узлов, сальник — органы, ответственные за имунный ответ.

„В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения“, — сказал медик.

Он посоветовал при вздутии живота, отказа от приема пищи, отсутствии стула, интоксикации обращаться к врачу. По его словам, это симптомы"острого живота», которые часто сопутствуют патологии.