Врач рассказал о нетипичном осложнении после COVID-19

Медики сталкиваются с разными проявлениями коронавируса, которые могут поразить почти любую систему организма. Осложнения могут быть непредсказуемыми.

Главный врач сети клиник «К+31″ Борис Чурадзе рассказал о редком, но опасном осложнении при COVID-19. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik .

По его словам, медики сталкиваются с разными проявлениями коронавируса, которые могут поразить почти любую систему организма. Специалист отметил, что осложнения могут быть непредсказуемыми. „У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит — воспаление брюшной полости“, — уточнил Чурадзе.

Врач сообщил, что коронавирус редко сопровождается серозным перитонитом, но такие случаи бывают. По его словам, воспаление в брюшной полости, вызванное COVID-19, может возникнуть из-за иммунных функций некоторых из ее органов.Чурадзе объяснил, что брюшная полость богата иммунокомпетентными клетками, там находится много лимфатических узлов, сальник — органы, ответственные за имунный ответ.

„В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения“, — сказал медик.

Он посоветовал при вздутии живота, отказа от приема пищи, отсутствии стула, интоксикации обращаться к врачу. По его словам, это симптомы"острого живота», которые часто сопутствуют патологии.