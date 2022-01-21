В Рязани привлекли к ответственности родителей потерявшихся на заправке девочек

Родители девочек привлечены к ответственности, семья поставлена на учет в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь сотрудники комиссии навещают их и проверяют, как родители выполняют свои обязанности.

В Рязани привлекли к ответственности родителей потерявшихся на заправке девочек. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» рассказала детский региональный омбудсмен Анжелика Евдокимова.

«Родители девочек привлечены к ответственности, семья поставлена на учет в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь сотрудники комиссии навещают их и проверяют, как родители выполняют свои обязанности», — рассказала Евдокимова.

Напомним, в конце декабря в Рязани двухлетняя и пятилетняя сестры пришли на заправку без родителей. Позже оказалось, что их потерял пьяный отец.