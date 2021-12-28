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Потерявшиеся в Рязани двухлетняя и пятилетняя сестры были под присмотром нетрезвого отца
Девочек без присмотра оставил пьяный отец. Поняв, что они потерялись, сестры пришли на АЗС, где работники вызвали оперативные службы.

Стала известна судьба двух девочек, которых сотрудники Росгвардии передали полицейским. Подробности рассказала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, девочек потерял пьяный отец. Поняв, что они потерялись, сестры пришли на АЗС, где работники вызвали оперативные службы.

«В настоящее время здоровью сестер ничего не угрожает. Младшая помещена в Дом ребенка, старшая находится в центре реабилитации. Проводится проверка. Родители девочек будут привлечены к ответственности. Ситуацию с девочками держу на контроле», — написала омбудсмен.

Она также поблагодарила неравнодушных людей, которые помогли избежать трагедии.