Рязанские росгвардейцы передали полицейским потерявшихся двухлетнюю и пятилетнюю сестер

Дети пришли на автозаправочную станцию, расположенную на Московском шоссе.

В Рязани потерялись двухлетняя и пятилетняя сестры. Подробности об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Дети пришли на автозаправочную станцию, расположенную на Московском шоссе. Выяснив, что дети находятся без сопровождения родителей, сотрудник АЗС нажал «тревожную кнопку», на вызов которой незамедлительно отправились сотрудники вневедомственной охраны.

Дети рассказали, что потерялись и не могут найти дорогу домой. Тогда сотрудники Росгвардии передали девочек полицейским.

Проводится проверка. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.