\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-7°
Вск, 23
-10°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 75.8 / 77.45 15:57
Нал. EUR 86.05 / 86.84 15:57
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
6 444
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
9 588
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
12 701
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
27 276
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы попросили о помощи после смертельного пожара в Дягилеве
Жительница соседней квартиры рассказала, что после пожара их жилье затопило, стал обваливаться потолок.

Рязанцы попросили о помощи после смертельного пожара в Дягилеве. Информацию об этом разместили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Жительница соседней квартиры рассказала, что после пожара их жилье затопило, стал обваливаться потолок. Девушка отметила, что жить в такой квартире невозможно, но уже четвертые сутки власти не принимают никаких мер.

«Моя семья без жилья, папа инвалид, мама астматик, сестра с мужем, а главное — там ребенок семи лет, которому нужно учиться в комфортных условиях. Органы власти по Рязани бездействуют. Документы не дают, жилье не предоставляют, комиссии не приходят, одним словом — не делают ничего», — говорится в сообщении.

Девушка попросила рассказать о проблеме в соцсетях.

Напомним, пожар произошел на улице Белякова в доме № 2, в среду, 19 января. В квартире на четвертом этаже погиб хозяин жилища. Позже жители дома опубликовали кадры последствий пожара.