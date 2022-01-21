Рязанцы попросили о помощи после смертельного пожара в Дягилеве

Жительница соседней квартиры рассказала, что после пожара их жилье затопило, стал обваливаться потолок.

Рязанцы попросили о помощи после смертельного пожара в Дягилеве. Информацию об этом разместили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Жительница соседней квартиры рассказала, что после пожара их жилье затопило, стал обваливаться потолок. Девушка отметила, что жить в такой квартире невозможно, но уже четвертые сутки власти не принимают никаких мер.

«Моя семья без жилья, папа инвалид, мама астматик, сестра с мужем, а главное — там ребенок семи лет, которому нужно учиться в комфортных условиях. Органы власти по Рязани бездействуют. Документы не дают, жилье не предоставляют, комиссии не приходят, одним словом — не делают ничего», — говорится в сообщении.

Девушка попросила рассказать о проблеме в соцсетях.

Напомним, пожар произошел на улице Белякова в доме № 2, в среду, 19 января. В квартире на четвертом этаже погиб хозяин жилища. Позже жители дома опубликовали кадры последствий пожара.