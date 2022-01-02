Попавший в смертельное ДТП под Рязанью автобус принадлежал компании «Транслайн». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
На месте ДТП находятся зампрокурора
В ходе проверки, проведение которой поручено Скопинскому межрайонному прокурору, будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги.
При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.
Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.