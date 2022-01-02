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Водитель есть среди погибших в аварии с автобусом под Рязанью
По уточненным данным, среди пятерых погибших — водитель автобуса. Ему было 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По уточненным данным, среди пятерых погибших — водитель автобуса. Ему было 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Опубликован предварительный список пострадавших в аварии, данные разместил телеграм-канал 112. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Госпитализированы: Зульфия М. 1972 года рождения, Роберт Т. 1961 года рождения, Игорь К. 1986 года рождения, Мирослава К. 1968 года рождения, Сабина Ш. 2007 года рождения, Бахтияр Ш. 2011 года рождения, Агуль Ш. 1971 года рождения, Татьяна Я. 1987 года рождения, Жумабай К. 1964 года рождения, Анастасия М. 2009 года рождения, Александр К. 1978 года рождения, Александр Т. 1993 года рождения, Надежда А. 1962 года рождения.

Напомним, в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В результате ДТП погибли 5 человек.

По уточненным данным, травмы различной степени тяжести получил 21 человек.