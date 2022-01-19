Мужу пропавшей рязанки отказали в возбуждении уголовного дела о краже писем из ящика

В ноябре прошлого года муж пропавшей Елены Логуновой обратился в полицию по поводу кражи писем из почтового ящика. Его адвокат рассказал, что на записи видно людей, похожих на Екатерину Шумякину и двух ее помощников.

Мужу пропавшей рязанки отказали в возбуждении уголовного дела о краже писем из ящика. Об этом в среду, 19 января, в своем instagram-аккаунте написала частный детектив Екатерина Шумякина.

В ноябре прошлого года муж пропавшей Елены Логуновой обратился в полицию по поводу кражи писем из почтового ящика. Его адвокат рассказал, что на записи видно людей, похожих на Екатерину Шумякину и двух ее помощников. В свою очередь детектив опровергла эту информацию.

«Кстати, по заявлению Логунова по краже бумажек из его почтового ящика вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как по камерам видно, что к почтовому ящику я даже не подходила», — написала она.