Детектив Екатерина Шумякина опровергла слова мужа Елены Логуновой о воровстве писем

Ранее рязанец по поводу кражи обратился в полицию.

Детектив Екатерина Шумякина на стриме у блогера Гражданин Кадет опровергла слова мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой о воровстве писем. Трансляция прошла во вторник, 30 ноября.

«Выложили скрин, где я просто спускаюсь по лестнице вниз, это ничего не подтверждает. Видео у них нет и не будет… Я не могу позволить себе рыться в ящике и забирать корреспонденцию», — заявила детектив.

Она добавила, что Следственный комитет, ФСБ, МВД и другие ведомства присылают письма на почту. Из-за строгости отчетности адресату нужно лично прийти за ними и расписаться.

«Александр Логунов лукавит и попросту лжет, что я эти письма забираю. Я подам заявления о клевете. Каждый человек должен нести ответственность за свои слова и дела. Если он официально это заявил, то должен быть привлечен к ответственности», — заключила Екатерина Шумякина.

Напомним, что муж пропавшей Елены Логуновой обратился в полицию по поводу кражи писем из почтового ящика. Его адвокат рассказал, что на записи видно людей, похожих на Екатерину Шумякину и двух ее помощников.