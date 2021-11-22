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Муж пропавшей Елены Логуновой обратился в полицию по поводу кражи писем из почтового ящика
Он пояснил, что камера установлена в доме родителей Александра, а не в доме, откуда пропала Елена Логунова.

Муж пропавшей Елены Логуновой обратился в полицию по поводу кражи писем из почтового ящика. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил адвокат Александра Логунова — Иван Беззубцев.

На камеры видеонаблюдения в подъезде попали три человека, один из которых пытался рыться в почтовом ящике семьи Логуновых, а затем что-то выбросил в урну. Адвокат лично показал озвученную видеозапись корреспонденту РЗН. Инфо.

Иван Беззубцев прокомментировал кадры ролика:

«На данном фото видно, что проходящие лица остановились и осматривает месторасположения почтовых ящиков»

«А вот один из мужчин, потянулся к местонахождению ящика Логунова А. С., в это время рядом с мужчиной находится женщина похожая на Шумякину Е. В.

«Мужчина производит манипуляции с ящиком. Рядом с ним находится женщина, похожая на Шумякину Е. В.

«Мужчина после манипуляций с почтовым ящиком, выбрасывает, какое-то предмет который у него оказался в руке после манипуляций с ящиком».

«Хочу уточнить, что заявление по данному факту было подано в дежурную часть УМВД России по Железнодорожному району Рязани, считаю, что Александр имеет полное право, направить заявление в полицию, чтобы компетентные органы, разобрались в случившемся, в том числе и определились кто изображен на прилагающемся к заявлению видео и что они делали. В свою очередь, я как представитель, вижу, что лица, запечатленные на видео похожи на Шумякину Е. В. и ее двух помощников (волонтеры) которые принимали участие в передаче „Прямой эфир“ от 12 ноября 2021 года», — заявил Иван Беззубцев.

Он пояснил, что камера установлена в доме родителей Александра, а не в доме, откуда пропала Елена Логунова.

«Все происходит, в доме, где проживает мать Елены Логуновой — Наталья Кошелева, а также родители Александра, где он сам и проживает после известных событий. Съемка производится с помощью штатной камеры видеонаблюдения доступной для всех собственников этого дома», — заключил адвокат.