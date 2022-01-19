Главврача касимовского ММЦ отстранили от работы

В конце октября Бардина задержали за вождение в пьяном виде. Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом. От медосвидетельствования он тогда отказался.

Главврача касимовского ММЦ Виктора Бардина отстранили от работы. Об этом в среду, 19 января, сообщила « Новая газета » со ссылкой на собственный источник".

В конце октября Бардина задержали за вождение в пьяном виде. Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом. От медосвидетельствования он тогда отказался.

Известно, что на замену Бардина временно исполняющей обязанности поставили его заместителя — Ларису Петрунькину.

Фото с сайта касимовского ММЦ