Главврача касимовского ММЦ отстранили от работы
В конце октября Бардина задержали за вождение в пьяном виде. Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом. От медосвидетельствования он тогда отказался.
Главврача касимовского ММЦ Виктора Бардина отстранили от работы. Об этом в среду, 19 января, сообщила «
В конце октября Бардина задержали за вождение в пьяном виде. Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом. От медосвидетельствования он тогда отказался.
Известно, что на замену Бардина временно исполняющей обязанности поставили его заместителя — Ларису Петрунькину.
Фото с сайта касимовского ММЦ