Соцсети: главврача Касимовского ММЦ задержали за вождение в пьяном виде
Главврача Касимовского межрайонного медицинского центра Виктора Бардина задержала полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».
Главврача Касимовского межрайонного медицинского центра Виктора Бардина задержала полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».
Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом.
Официального подтверждения информации нет.