Соцсети: главврача Касимовского ММЦ задержали за вождение в пьяном виде

Главврача Касимовского межрайонного медицинского центра Виктора Бардина задержала полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».

Главврача Касимовского межрайонного медицинского центра Виктора Бардина задержала полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».

Врач якобы употребил алкоголь на рыбалке, а после этого сел за руль «Нивы» с прицепом.

Официального подтверждения информации нет.